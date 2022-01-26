Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по обвинению 58-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2016 г. фигуранту по делу, как участнику мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предоставлено свидетельство социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности в размере 1 млн. 777 тыс. руб., которые были направлены в бюджет администрации Кыштовского района. После этого между получателем государственной поддержки и администрацией был заключен договор строительного подряда.

В июне 2016 г. обвиняемый, не выполняя фактически строительства жилого дома, предоставил в администрацию Кыштовского района для подписания и дальнейшей оплаты заведомо ложные и не соответствующие действительности акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, об окончании строительства им жилого дома. После чего, в 2021 г. должностными лицами администрации Кыштовского района фигуранту по делу была предоставлена социальная выплата на строительство жилья в размере 1 млн. 777 тыс. руб., которыми обвиняемый, не приступая к строительству, распорядился по собственному усмотрению.

Данный объект недвижимости до настоящего времени находится на стадии строительства, не является пригодным для проживания.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области.

Следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается.