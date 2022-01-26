Татарская межрайонная прокуратура проверила школы на предмет исполнения законодательства об образовании, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В ходе проверки установлено, что 13 образовательными учреждениями в нарушение требований законодательства не были приняты все административные меры по защите детей от информации, запрещенной для распространения среди них, а именно на уровне локальных нормативных актов не были определены дополнительные требования к обороту информационной продукции, запрещенной для детей.

В двух школах не была обеспечена надлежащая работа технических и программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемых при предоставлении доступа к информации: при введении поисковых запросов отображалась недопустимая информация, в том числе оправдывающая противоправное поведение.

По результатам проверки руководителям образовательных учреждений 17.01.2022 г. внесены представления об устранении нарушений. Устранение нарушений находится на контроле у межрайонной прокуратуры.