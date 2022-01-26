6 января, во время репетиции мероприятия, посвященного Рождеству Христову, у работника культуры украли 7000 рублей.

Проверив камеры наблюдения, работники вызвали полицию. Оперативники, изучив материалы дела, опросив пострадавшую и свидетелей, по горячим следам уже в этот же день нашли подозреваемого. Преступник, мужчина 1954 г. рождения, уже ранее привлекался по подобным преступлениям и на данный момент находился в розыске. В Татарске оказался проездом, пришел в учреждение культуры, не вызвал подозрения, слился с массой посетителей: в этот день многие родители, бабушки и дедушки сопровождали своих детей. Злоумышленник зашел в кабинет, вытащил из кошелька деньги и стремительно скрылся. Сотрудники полиции сняли его с электрички. Грамотно выстроенные оперативные действия и расследование привели к тому, что преступник признал вину. Пострадавшей вернули деньги.

Выражаем благодарность за профессионализм, тактичность и деликатность в работе сотрудникам полиции, а именно старшему оперуполномоченному группы по незаконному обороту наркотиков старшему лейтенанту полиции В.А. Колотилину, заместителю начальника МО МВД России «Татарский» по оперативной работе подполковнику полиции И.Г. Попову, старшему следователю майору юстиции А.В. Барматковой. Большое спасибо всем сотрудникам, кто добросовестно выполнял свою работу.

Коллектив РДК «Родина»