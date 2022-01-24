18 января 2022 г. Татарским районным судом был вынесен приговор в отношении главы Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области Шушканова В.В. за совершение преступления, предусмотренного ст. 293 ч. 1 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, если это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства).

Как установлено судом, в дневное время в период с апреля 2019 года по декабрь 2020 года, более точное время следствием не установлено, Шушканов В.В., являясь должностным лицом, при исполнении служебных обязанностей, находясь в помещении администрации сельсовета, в нарушение п. 1 ст. 263 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 12, пп. 2 п. 1 ст. 40, ст. 42, ч. 1 ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации, достоверно зная о том, что земельный участок площадью 35797 кв.м., расположенный по адресу: Новосибирская область, Усть-Таркский район, земли Усть-Таркского сельсовета за чертой населенного пункта, имеющий кадастровый номер 54:26:040501:590, относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, на котором разрешено возведение строений только в соответствии с целевым назначением земельного участка, заключил муниципальные контракты на строительство на указанном земельном участке площадки временного накопления твердых коммунальных отходов, не относящейся к целевому назначению земельного участка, а затем произвел полную оплату предусмотренных условиями контрактов работ, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, полномочий органа местного самоуправления администрации Усть-Таркского сельсовета по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; осуществление мероприятий по охране их жизни и здоровья людей территории поселения. Возведенная в соответствии с условиями вышеуказанных муниципальных контрактов площадка временного накопления твердых коммунальных отходов не введена в эксплуатацию и не эксплуатируется ввиду невозможности её эксплуатации, так как в соответствии с ч. 1 ст. 78 Земельного кодекса РФ земли сельскохозяйственного назначения не предназначены для возведения и эксплуатации подобных объектов.

Судом Шушканову В.В. было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.