23 января в Чановском районе на 13 км. трассы Чаны-Венгерово-Кыштовка водитель 1993 г.р. на автомобиле ВАЗ двигался со стороны Чанов в сторону Венгерово и в пути следования совершил наезд на пешехода-мужчину 1976 г.р., который находился на краю проезжей части справа попутного направления движения. В результате ДТП пешеход скончался на месте. 16 января на трассе погибла женщина-пешеход http://okolica.net/news/rayon/4672.html

21 января в 8.15 минут на дороге Татарск-Киевка водитель 1992 г.р. на автомобиле Тойота Королла Версо совершил столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением водителя 1957 г.р. В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир автомобиля Тойоты, а также водитель автомобиля ВАЗ.