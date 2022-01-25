Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 64-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ночь с 11 на 12 ноября 2021 года в квартире по улице Светлая в селе Красноселье Чановского района Новосибирской области между сожителями произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами в область груди, живота, головы, шеи и верхних конечностей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Фигурант по делу сообщил о случившемся сотрудникам полиции, которые задержали его и доставили к следователю территориального следственного органа.

В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении убийства своей сожительницы он признал частично.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.