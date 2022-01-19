Приготовление еды дома – одно из повседневных дел в жизни человека. Но, несмотря на свою обыденность, даже такая привычная деятельность может привести к трагедии, если при приготовлении пищи не соблюдаются элементарные правила пожарной безопасности.

Причиной подгорания пищи часто становится обыкновенная беспечность. Кастрюлю ставят на плиту и забывают про нее: засыпают от усталости или в состоянии алкогольного опьянения, а иногда даже уходят из дома. Бывает, что поставив еду на плиту, человек сознательно может пойти в магазин, докупить недостающий продукт, в надежде на то, что за это время с оставленной кастрюлей ничего не случится. К сожалению, это не всегда так. От сгоревшей еды образовываются газы, которые могут привести к отравлению продуктами горения. Кроме этого, есть вероятность, что разгорающееся на плите пламя, распространившись, вызовет серьезный пожар, который может стать не только причиной потери материальных ценностей, но и гибели людей.

На территории Татарского района за 2021 г. произошло 26 случаев подгорания пищи, все они без трагических последствий. Но в январе 2022 г. уже произошло 4 случая подгорания пищи. Подгорания пищи на плите происходят не только в частных жилых домах, но и в квартирах многоэтажных жилых домов.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам рекомендует соблюдать основные правила пожарной безопасности:

- не покидайте кухню, не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра;

- не включайте несколько конфорок одновременно на максимальную мощность. Это может привести к перегрузке электросети и возгоранию;

- не держите рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы;

- не оставляйте в разогретой сковороде деревянные ложки;

- наполняйте сковороду маслом не более чем на треть. Масло – горючая жидкость, способная к самовоспламенению при температуре выше 350 С..Если это произошло, накройте сковороду крышкой и выключите плиту. Заливать горящее масло водой нельзя - это приведет к усилению горения;

- не кладите на сковороду мокрые продукты, перед жаркой протрите их полотенцем – это предотвратит разбрызгивание масла;

- постоянно контролируйте состояние розетки и провода электроплиты, а также газового оборудования. При малейших признаках неисправности, производите ремонт в сертифицированной мастерской.

Помните: бдительность - залог вашей безопасности! При возникновении пожара немедленно звоните по телефону 01, 101 или 112.

ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам