11 жителей Новосибирской области купили за 100 руб. лотерею на почте и стали миллионерами в 2021 г., сообщает Почта России. Среди крупных выигрышей: квартиры, загородные дома, путешествия и просто деньги. Самый крупный выигрыш пришелся на сентябрь. Квартиру в новостройке стоимостью 3 млн руб. выиграл билет, который купили в почтовом отделении на станции Безменово в Черепановском районе. В течение года новосибирцы также выигрывали квартиры за 2 млн и 1,7 млн руб. (в ноябре и декабре), недвижимость у моря за 1,9 и 1,6 млн руб. (обе в мае) и два загородных дома по 600 тыс. и 700 тыс. руб. (в феврале и марте). Еще один человек стали богаче на 1,5 млн руб., пять жителей региона выиграли по 1 млн руб., два новосибирца получили по 700 тыс. Счастливчики также выигрывали по 250 и 100 тыс. руб. и даже поездки в Санкт-Петербург и Сочи. «Чаще всего крупные выигрыши мы фиксировали в районах области. Причем, два наших отделения оказались наиболее «счастливыми». Так, дважды лотерейные билеты, впоследствии принесшие своим обладателям по 1 млн руб., покупали в почтовом отделении с.Усть-Тарка. А в Черепаново два клиента одного и того же почтового отделения стали богаче на 1 млн и 700 тыс. руб.», - поделился подробностями заместитель директора МР Сибирь Почты России Денис Хижняков.

Всего в 2021 г. жители Новосибирской области купили в почтовых отделениях более 544 тыс. счастливых лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей по ним составила более 79 млн руб.

В 2021 г. в отделениях Почты России приобрели более 88 млн лотерейных билетов под брендом «Столото». Выигрышными из них оказались 29 млн билетов. Общая сумма выплат по лотерейным билетам, купленным на Почте в 2021 г. составила почти 4 млрд рублей. Миллионерами стали 305 клиентов отделений Почты России по всей стране.