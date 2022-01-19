16 января в полицию обратилась 84-летняя жительница Чановского района с сообщением о краже из ее дома. Как выяснили полицейские, неизвестный в отсутствие женщины, проник в дом, откуда похитил кошелёк с денежными средствами в сумме 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела МВД России по Чановскому району установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за кражу 40-летний житель с. Покровка Чановского района. Полицейскими установлено, что часть похищенных денежных средств злоумышленник успел потратить на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «a» ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.