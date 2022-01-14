В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что сирота-инвалид не может получить квартиру от государства. В сообщении указывается, что в 2015 г. ему была предоставлена квартира в г. Татарске на пятилетний срок, которую по истечении этого периода он хотел приватизировать. Однако в муниципалитете сироте отказали из-за того, что дом оказался аварийным. По данному факту Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.