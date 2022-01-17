В СМИ распространена информация о нарушении жилищных прав ребёнка-сироты в Татарском районе. Предварительно установлено, что мужчина самостоятельно обратился в Татарский районный суд с иском о восстановлении в списке детей-сирот, обязании предоставить по договору найма жильё. Суд требования истца в ноябре 2021 года удовлетворил, однако районная администрация решение обжаловала. Татарская межрайонная прокуратура Новосибирской области окажет мужчине необходимую правовую помощь в подготовке возражения на апелляционную жалобу. Прокуратура рассмотрит возможность обеспечения законности в гражданском процессе по иску гражданина.