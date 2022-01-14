В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Барабинск поступило сообщение о травмировании мужчины на станции Татарская. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что 71-летний житель города Татарска перебегал пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист, увидев человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение для предотвращения наезда на пешехода, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Сотрудники транспортной полиции напоминают: железная дорога является объектом повышенной опасности. Запрещается ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса, переходить или перебегать через железнодорожные пути перед поездом, если расстояние до него менее 400 метров.