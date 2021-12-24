Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки в медицинском учреждении, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 31 октября в больницу в Чановском районе Новосибирской области обратилась за медицинской помощью 13-летняя девочка с жалобами на боли в области живота, после чего была госпитализирована.

В ходе оказания медицинской помощи работниками учреждения не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания, в результате чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

1 ноября девочка скончалась.

В настоящее время следователем допрашиваются родственники погибшего ребенка, медицинский персонал, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъята необходимая медицинская документация. С целью установления причины смерти малолетней назначена судебно-медицинская экспертиза в отдел особо сложных экспертиз. Расследование продолжается.