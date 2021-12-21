Сотрудники полиции МО МВД России «Татарский» в преддверии новогодних и рождественских праздников напоминают жителям и гостям Татарского района о необходимости соблюдения мер безопасности и повышенной бдительности в общественных местах и на улицах г.Татарска и Татарского района.

Заметив подозрительный предмет, не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

В общественном транспорте и на улицах обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Немедленно сообщите о своей находке водителю транспорта или любому сотруднику полиции. Не трогайте их, не открывайте, не включайте мобильный телефон. Предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности. Зафиксируйте время обнаружения находки, дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и подозрительные предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, на первых этажах, около мусоропровода, под лестницами.

Помните, внешний вид предмета можете скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Даже в период новогодних и рождественских праздников не стоит терять бдительность! Будьте внимательны и осторожны! Обо всех случаях обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефону дежурной части 21-010 или (02).