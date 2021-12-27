В ночь на 23 декабря в полицию поступило заявление от жительницы села Усть-Таркского района о том, что из ее дома неизвестными было похищено ее имущество на сумму 17 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее не судимый, работающий монтажником 35-летний житель Новосибирской области и его ранее судимый 39-летний подельник. Злоумышленники путем срыва запорного устройство входной двери проникли в дом и похитили электронику, принадлежащую хозяйке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигурантам предъявлено обвинение. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - подписка о невыезде. Похищенное изъято. Проводится расследование.