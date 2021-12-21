Прокуратура Чановского района проверила в МУП «Озеро-Карачинское КХ», МУП «Блюдчанское ЖКХ» исполнение законодательства об оплате труда.

Установлено, что вопреки трудовому законодательству на предприятиях образовалась задолженность: перед 12 работниками МУП «Блюдчанское ЖКХ» в сумме 181 тыс. рублей, а на унитраном предприятии «Озеро-Карачинское КХ» перед 36 работниками в сумме 590 тыс. рублей.

Прокуратура приняла комплекс мер реагирования: после выездного приема и получения от работников необходимых документов направила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, внесла представления, по постановлениям прокурора руководители привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафа на сумму 35 тыс. рублей.

Кроме того, руководители предприятий заслушаны в прокуратуре на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики, на котором им было рекомендовано усилить работу по взысканию дебиторской задолженности.