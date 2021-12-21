Администрация г. Татарска проводит конкурс на лучшую снежную фигуру на центральной площади города «Снежная фантазия», в рамках празднования Нового 2022 года. Участниками конкурса являются образовательные организации города. Конкурс проводится с 17 декабря по 27 декабря 2021 г. Заявки принимаются до 24 декабря в отделе организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации города Татарска: [email protected] или по адресу: г. Татарск, ул. Ленина, д.96, кабинет 18. Контактные телефоны: 2-12-63.

Оценка снежных фигур будет производиться по художественному уровню оформления, сложность выполнения, мастерству и выразительности. Победителям будут присуждены 1,2,3 места, они получат дипломы и призы. Также будут определены победители в номинациях «Самая оригинальная работа», «Изящество исполнения и мастерство», «За изобразительность и творческий поиск», «Приз зрительских симпатий», «Самая трудоемкая работа», «Лучшая новогодняя скульптура».