18 декабря в Новосибирске состоялась торжественная церемония вручения сотрудникам региональной Госавтоинспекции ключей от 198 новых служебных автомобилей «Хендай Солярис». В мероприятии приняли участие руководители ГУ МВД России по Новосибирской области и регионального управления ГИБДД, личный состав Госавтоинспекции.

Открывая мероприятие, начальник регионального главка МВД России генерал-лейтенант полиции А.В. Кульков отметил, что автомобили поступили в регион в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Андрей Владимирович выразил уверенность, что новая техника позволит сотрудникам ГИБДД оперативно и успешно решать задачи по обеспечению безопасности дорожного движения и охране общественного порядка.

Новые автомобили распределены в полк ДПС ГИБДД Новосибирска, отдельный батальон ДПС ГИБДД Новосибирской области и еще в 19 подразделений ДПС ГИБДД в районах области. Три машины получил Межмуниципальный отдел МВД «Татарский». Патрульные автомобили хорошо зарекомендовали себя в экстремальных погодных условиях. Они оснащены громкоговорящими устройствами, радиостанциями, видеорегистраторами, а также медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Всего в настоящее время оснащенность новыми автомобилями дорожно-патрульной службы ГИБДД Новосибирской области составляет около 90 %: в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019-2021 годах в региональную Госавтоинспекцию поступило 410 автомобилей.