Татарским районным судом вынесен приговор в отношении 36-летнего жителя с Усть-Тарка по ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Судом установлено, что подсудимый, в нарушение Правил дорожного движения РФ, на 13 км. дороги Усть-Тарка-Татарск» потерял контроль за управлением автомобиля ВАЗ-2106, в результате чего, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение передней левой частью кузова своего автомобиля с передней левой частью кузова автомобиля ВАЗ-21102. В результате ДТП от полученных телесных повреждений водитель и пассажир ВАЗ-21102 скончались. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Татарская межрайонная прокуратура.

Авария произошла 10 ноября 2020 г.











