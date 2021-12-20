Приговором мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района от 6 декабря 2021 г. жительница города Татарска признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ), ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

Приговором суда уставлено, что гражданка Ш. 30 сентября 2021 г. осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранного гражданина в принадлежащем ей жилом помещении в Татарске. За фиктивную постановку иностранного гражданина на регистрационный учет гражданка Ш. получила вознаграждение 2 тыс. руб.

20 декабря Татарским межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с гражданки Ш. в качестве применения последствий недействительности ничтожной сделки в доход РФ полученных незаконным путем средств в общей сумме 2 тыс. руб.

Г.В. Попова, старший помощник Татарского межрайонного прокурора