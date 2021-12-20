Андрей Травников подчеркнул, что результаты, с которыми селяне на этот раз завершили трудовое соревнование в АПК региона, без преувеличения, впечатляющие. «С удовольствием поздравляю аграриев с успешным завершением календарного, производственного, финансового года! Вы показали очень достойный результат. Собрано 3,5 миллиона тонн зерна при средней – рекордной – для нашего региона урожайности 23,7 центнера с гектара. Мы уже понимаем, что 1 млн 300 тысяч тонн мы вывезем за пределы нашего региона и нашей страны и, судя по сложившейся конъюнктуре цен, достаточно выгодно продадим. Животноводы подняли планку свыше 5,5 тысяч килограммов молока с коровы в год. Мы – главные поставщики в Сибири мяса птицы, яиц, с каждым годом мы наращиваем объёмы производства свинины и говядины. Особенно радует тот факт, что вот уже который год подряд у нас на повестке – не решение системных проблем, не вопрос выживания, а обсуждение задач развития. Эти результаты достигнуты вашими руками. Как мы и определили несколько лет назад, наши акценты – на повышение эффективности, производительности, на современные технологии и технику, на сопровождение АПК наукой. Спасибо вам за мудрость, настойчивость и хозяйственный подход», – обратился к аграриям Губернатор. Андрей Травников подчеркнул, что результаты, с которыми селяне на этот раз завершили трудовое соревнование в АПК региона, без преувеличения, впечатляющие. «С удовольствием поздравляю аграриев с успешным завершением календарного, производственного, финансового года! Вы показали очень достойный результат. Собрано 3,5 миллиона тонн зерна при средней – рекордной – для нашего региона урожайности 23,7 центнера с гектара. Мы уже понимаем, что 1 млн 300 тысяч тонн мы вывезем за пределы нашего региона и нашей страны и, судя по сложившейся конъюнктуре цен, достаточно выгодно продадим. Животноводы подняли планку свыше 5,5 тысяч килограммов молока с коровы в год. Мы – главные поставщики в Сибири мяса птицы, яиц, с каждым годом мы наращиваем объёмы производства свинины и говядины. Особенно радует тот факт, что вот уже который год подряд у нас на повестке – не решение системных проблем, не вопрос выживания, а обсуждение задач развития. Эти результаты достигнуты вашими руками. Как мы и определили несколько лет назад, наши акценты – на повышение эффективности, производительности, на современные технологии и технику, на сопровождение АПК наукой. Спасибо вам за мудрость, настойчивость и хозяйственный подход», – обратился к аграриям Губернатор.

Глава региона вручил победителям ключи от автомобилей УАЗ «Патриот» (16 единиц), «Лада Нива тревел» (3 единицы), ценные призы и денежные премии.

В 2021 году лидерами среди муниципальных районов Новосибирской области в трудовом соревновании стали: Купинский район (по Кулундинской природно-климатической зоне), Татарский район (по Барабинской природно-климатической зоне), Новосибирский район (по Центрально-Восточной природно-климатической зоне).

Среди сельскохозяйственных организаций, имеющих выручку от реализации продукции за 9 месяцев текущего года до 1 млрд рублей, добились наивысших показателей в растениеводстве, животноводстве и экономике: АО «Новая заря» Краснозерского района (первое место по Кулундинской природно-климатической зоне), ООО «Ярковское» Доволенского района (по Барабинской природно-климатической зоне), ООО «УЧХОЗ Тулинское» Новосибирского района (по Центрально-Восточной природно-климатической зоне).

За второе место в той же номинации награждены ЗАО имени Ленина Купинского района, сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Победа» Татарского района, АО «Агрофирма «Лебедевская» Искитимского района, за третье место: ОАО «Северо-Кулундинское» Баганского района, АО «Урюмское» Здвинского района, ЗАО «Скала» Колыванского района.

Акционерное общество «Кудряшовское» Новосибирского района стало лучшим среди сельскохозяйственных организаций, имеющих выручку от реализации продукции за 9 месяцев текущего года 1 млрд рублей и выше.

Среди крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей победителями трудовых соревнований 2021 года (первое место) признаны: ИП глава К(Ф)Х Бапанов Мурат Тулюгунович (Чистоозерный район), ИП глава К(Ф)Х Прибытко Вячеслав Юрьевич (Барабинский район), ИП глава К(Ф)Х Клепикова Наталья Васильевна (Колыванский район).

Для фермерских хозяйств, занявших вторые и третьи места, призом стал погрузчик универсальный ПКУ-0,8, его получили главы К(Ф)Х: Назаров Николай Владимирович (Краснозерский район), Мустафаев Сергей Ровшан оглы (Татарский район), Яковлев Сергей Владимирович (Маслянинский район), Романченко Владимир Владимирович (Купинский район), Невтис Вячеслав Анатольевич (Северный район), Баранов Виктор Сергеевич (Сузунский район).

Также погрузчиком ПКУ-0,8 награжден победитель соревнования среди профессиональных образовательных организаций, занятых на уборке урожая зерновых культур – ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей».

Легковыми автомобилями «Лада Нива тревел» награждены победители соревнований среди организаций АПК, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции, в отраслях мясной, молочной, мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности, а также осуществляющих хранение и складирование зерна. Ими стали ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» (Ордынский район), ООО Птицефабрика «Улыбино» (Искитимский район), ООО «Болотноехлебопродукт» (Болотнинский район).

Поощрение в виде денежных премий в различных размерах – от 20 до 200 тысяч рублей, в зависимости от номинаций и занятого места, получили специалисты и работники отрасли АПК, звенья работников и ученические бригады. Победителем соревнования среди школьных ученических бригад, занятых на уборке урожая зерновых культур, овощей и картофеля стала бригада Первомайской школы имени А.С. Ерёмина. Бригада в лице директора школы Марины Шерстневой была поощрена премией в 30 тыс. руб.

Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив приняли участие в церемонии награждения победителей трудового соревнования в агропромышленном комплексе. Победителям вручены благодарственные письма Губернатора Новосибирской области и ценные призы.