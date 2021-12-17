16 декабря Татарским районным судом вынесен приговор в отношении организованной группы, занимавшейся сбытом героина в Татарском районе.

Согласно приговору суда, Г.О. Иванова, являясь организатором организованной группы, созданной на этнической основе (цыгане), в период не позднее ноября 2019 г. по 4 июня 2020 г. совместно с участниками организованной группы Р.А. Поляковым, А.С. Мартемьяновым, Н.А. Ивановым и Ю.А. Украинченко в разных составах, действуя согласно разработанному плану и четкому распределению ролей между участниками, по отработанной системе конспирации и защиты от правоохранительных органов, используя денежные средства, полученные в результате наркоторговли, совершили ряд особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В ходе судебного заседания Иванова свою вину в совершении преступлений не признала, остальные участники организованной группы вину признали частично.

Судом Иванова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Украинченко по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мартемьянову по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Иванову по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Полякову по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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