По итогам 11 месяцев 2021 на территории Новосибирской области зарегистрировано 1642 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 243 человека погибли и 1903 ранены, из них 582 факта наезда на пешеходов, в результате которых погибло 69 и ранено 522 пешехода.

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов – это одно из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, как констатирует печальная статистика, в большинстве случаев заканчиваются трагически. Слишком не равны весовые категории между металлическим автомобилем и уязвимом человеческим телом.

Одна из основных задач проводимых мероприятий – это повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны «бесколёсных» участников дорожного движения, а также привлечения внимания водителей к пешеходам.

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекцией Татарского и Усть-Такского районов в период с 15 по 17 декабря 2021 года на территории районов проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Пешеходный переход». В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание пресечению таких нарушений ПДД как переход проезжей части в неустановленном месте, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.