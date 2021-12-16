С начала пандемии - с 2020 года на 11 декабря в Усть-Таркском районе зарегистрировано 1695 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 349 детей. Умерло в Усть-Таркской ЦРБ и в других медорганизациях Новосибирской области от новой коронавирусной инфекции – 15 человек, и для семи человек COVID-19 стал фоновой причиной смерти.

На стационарном этапе в ЦРБ было пролечено 278 пациентов, из них в отделении реанимации пролечено 75 человек. Из 75 человек умерло 10. Пик смертности от данного заболевания пришелся на ноябрь-декабрь 2021 года.

Амбулаторно зарегистрировано 1417 человек, из них с 24 ноября 2020 г. по 11 декабря 2021 г. 782 пациентам с подтвержденным диагнозом выданы лекарственные препараты от COVID-19.

На амбулаторном этапе было установлено мед наблюдение и оказана медпомощь более 6 тыс. 80 контактным лицам с новой коронавирусной инфекцией.

На этапе оказания скорой медицинской помощи произведено более 1500 транспортировок больных с COVID-19, ОРВИ, пневмонией.

С начала пандемии на 11 декабря с целью диагностики новой коронавирусной инфекции сотрудниками ЦРБ произведен забор 8938 мазков (методом ПЦР) с доставкой биологического материала в Новосибирск.

План вакцинации против COVID-19 на территории Усть-Таркского района – 6700 человек, это 80% от численности взрослого населения. По состоянию на 10 декабря привито первым компонентом 4 тыс. 805 человек, что составляет 71,7% от плана вакцинации. Вторым компонентом вакцинировано 3 тыс. 264 человек