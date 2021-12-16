Ярмарка прошла на городской площади 11 декабря. Участие в ярмарке приняли товаропроизводители из Омска, Калачинска, Карасука, Кормиловского, Оконешниковского, Усть-Тарскского, Чановского, Барабинского и Татарского районов. Среди участников: четыре крестьянско-фермерских хозяйств, два личных подсобных хозяйств, один сельхозкооператив и одно ООО, шесть индивидуальных предпринимателей и 10 физлиц. Из мясной продукции в продаже была говядина, свинина, конина, баранина, гуси, утки, бройлеры, кролики. Продавали рыбу и рыбную продукцию в большом ассортименте, мед, масло сливочное, растительное, рыжиковое, ягоду, орехи, семечки, одежду женскую, мужскую, унты и др. Товарооборот ярмарки составил 640 тыс. руб. Постоянным участникам традиционной ярмарки были вручены грамоты. Ярмарка товаров от производителей пользуется у горожан популярностью, несмотря большое количество в городе магазинов, в том числе крупных торговых сетей. Согласно отчету главы города за 2020 г., на начало 2021 г. в Татарске было 248 магазинов. В течение 2020 г. было открыто 24 новых магазина, закрыто 16. В прошлом году на предновогодней ярмарке свою продукцию представили 22 производителя, в том числе три местных.

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