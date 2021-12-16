После модернизации в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура» 15 декабря в рабочем посёлке Чаны открыта модельная библиотека, созданная на базе Центральной библиотеки МБУ «Чановская централизованная библиотечная система». Концепция основана на объединении времени, пространства и действия. В церемонии открытия принял участие заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

«Победа в региональном конкурсе по созданию модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» – закономерный результат развития Центральной библиотеки Чановского района. В посёлке Чаны первая библиотека появилась в 1930 году, став к середине 60-х методическим центром сельских библиотек района. Традиции учреждения с богатой историей и красота природы Чановского района легли в основу концепции модернизации «Библиотека единства пространства и времени». Убеждён, что новый стандарт работы станет импульсом для развития всех библиотек Чановского района», – отметил Юрий Зимняков, приветствуя участников торжественной церемонии открытия.

На модернизацию библиотеки было выделено 10 миллионов рублей: они потрачены на ремонт, покупку мебели и предметов интерьера, компьютерного и интерактивного оборудования, специального оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья и обновление книжного фонда.

В дизайн-проекте, разработанном Мастерской дизайна среды Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусства им. А. Д. Крячкова, нашли отражение достопримечательности и уникальные места Чановского района.

Каждое помещение отражает ход времени через статичность и незыблемость природы и расширение границ времени и пространства с помощью современных технологий. Богатство и многообразие местной природы демонстрирует читальный зал «Созвучие времён», где можно увидеть стилизованную карту озёрного кластера Чановского района.

Динамичному темпу жизни современного посетителя библиотеки отвечает Арт-холл, оборудованный сценой, системой для проведения видеоконференций и удобными стульями с компактными столиками-пюпитрами. Для развития творческих способностей создана мастерская «Перемена»: меловая стена, медиапроектор с экраном и мобильная трансформируемая мебель позволят проводить различные мастер-классы и обучающие семинары.

Медиазал с удобной и оригинальной дизайнерской мебелью позволит проводить кинопросмотры, в том числе с использованием 3D-технологий.

Здесь же размещена выставка ретро-фотоаппаратов «Остановившие мгновение», переданная для постоянного экспонирования местным фотохудожником Сергеем Башкировым. Кроме того, интерьер библиотеки дополняют фотоработы автора, передающие красоту природы района.

В методическом модуле «Хроносфера» оборудовано специальное рабочее место для людей с ограничениями движения, слуха и зрения.

В рамках модернизации книжный фонд библиотеки пополнился более чем на 3300 экземпляров – среди них книги лауреатов и номинантов литературных премий, произведения сибирских авторов, разнообразная по тематике отраслевая и справочная литература, книги по языкознанию.

Число модельных библиотек Новосибирской области к концу текущего года составит 14. В следующем году в новом формате откроются ещё шесть библиотек – таким образом, количество модельных библиотек в регионе в 2022 году составит 20.

Фото: Валерий Панов