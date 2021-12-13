Накануне Дня Конституции Российской Федерации 8 декабря в межмуниципальном отделе МО МВД России «Татарский» прошла очередная церемония принятия Присяги иностранными гражданами, в которой приняли участие два выходца из стран ближнего зарубежья.

Церемония проходила под председательством заместителя начальника МО МВД России «Татарский» подполковника полиции Андрея Владимировича Савельева. После прочтения Присяги иностранным гражданам были вручены брошюры с текстом Конституции Российской Федерации – основного закона нашего государства.

«Быть россиянином почетно и ответственно, - сказал в завершение мероприятия Андрей Владимирович. – Прошу вас соблюдать российское законодательство, уважать историю, культуру и традиции нашего многонационального государства».

Всего с начала года в городе Татарске российское гражданство получили 45 иностранных граждан, сообщает Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский».