9 декабря 2021 года около 18 часов вечера в дежурную часть Отдела МВД России по Коченёвскому району через оператора 112 поступил звонок от жителя города Татарска Новосибирской области, который сообщил, что уже более получаса вместе с пожилыми родителями находится на морозе в своём неисправном автомобиле на федеральной автодороге «Иртыш», и ему нужна помощь в транспортировке пассажиров до пункта обогрева.

На предположительно указанное мужчиной место направился наряд ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Коченёвскому району в составе капитана полиции Алексея Никитенко и лейтенанта полиции Геннадия Грязнова. На 1380 километре трассы они обнаружили стоящий на обочине автомобиль «Джип Компас». Внутри иномарки находился 29-летний водитель, его 54-летняя мать и 60-летний отец. Температура воздуха на улице превысила – 20 градусов.

Водитель пояснил полицейским, что они едут с города Татарска в город Новосибирск, в пути следовании случилась поломка ремня генератора. В течение получаса никто из мимо проезжающих водителей не остановился, а в автомобиле стало очень холодно. Особенно переживал за отца, недавно перенёсшего инсульт, которого вёз в лечебное учреждение на реабилитацию после тяжелого заболевания.

Оценив сложившуюся ситуацию и возможную опасность, сотрудники полиции незамедлительно пересадили замерзающих пожилых людей в патрульный автомобиль и отвезли в ближайший придорожный кемпинг. Пока люди согревались в тёплом помещении, полицейские убедились, что у оставшегося в автомобиле водителя имеются тёплые вещи, и, дождавшись помощи в транспортировке неисправного автомобиля для ремонта, автоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования.

Вся семья поблагодарила сотрудников полиции за оказанную помощь и оперативные действия, благодаря которым никто из людей не пострадал.