11 декабря около 21 часов вечера из дома, расположенного по улице Зеленая п. Юрки Чановского района Новосибирской области, бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение 59-летнего местного жителя с ножевым ранением грудной клетки. О данном факте медицинские работники незамедлительно сообщили в полицию. Сотрудники полиции приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками Отдела МВД России по Чановскому району задержана подозреваемая в совершении преступления. Ей оказалась 27-летняя ранее не судимая родственница потерпевшего. Установлено, что между гражданами произошла ссора при распитии спиртного, в ходе которой женщина нанесла ножевое ранение потерпевшему.