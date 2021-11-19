Татарский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о признании информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайтах https://p.spravki-shop.club, https://job-trudovaya.xyz/, https://superndflmsk.ru

, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, указывая, что в ходе проверки было установлено, что на данных сайтах содержится информация о продаже трудовых книжек с трудовым стажем на территории Новосибирской области.

При этом приказом Минтруда России от 19.05.2021 N 320н утвержден порядок ведения и хранения трудовых книжек. Во всех случаях трудовая книжка выдается работнику работодателем, который осуществляет её ведение и хранение и не может быть предоставлен иным лицом при отсутствии трудовой деятельности и трудового стажа работника.

Уголовная ответственность за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а также за использование заведомо подложного документа предусмотрена ст. 327 Уголовного кодекса Российской федерации, ответственность за приобретение или сбыт официальных документов предусмотрена ст. 324 Уголовного кодекса Российской Федерации; ст. 19.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность юридических лиц за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт.

Таким образом, предоставление доступа к информации с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети Интернет, содержащей информацию о незаконном способе приобретения трудовых книжек с трудовым стажем фактически является распространением запрещенной информации.

8 ноября 2021 г. Татарским районным судом исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объёме.

Решение суда не вступило в законную силу.