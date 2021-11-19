28 ноября в 12.00 в РДК «Родина» состоится районный праздник, приуроченный ко Дню матери.

\"Убедительно просим вас на период действия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, обязательно: соблюдать масочный режим; измерять температуру тела бесконтактными термометрами при входе; обрабатывать руки дезинфицирующими средствами; соблюдать социальную дистанцию. Вход в зрительный зал РДК «Родина» осуществляется строго по QR-коду\", - говорится в сообщении администрации района.