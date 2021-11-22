20 ноября в 19.00 в Татарском районе 44-летний водитель на автомобиле Фольксваген Поло ехал по трассе «Иртыш» в направлении города Новосибирска и на 959 км. совершил столкновение с грузовым автомобилем Скания с полуприцепом. Автомобиль «Скания» в этот момент находился на полосе попутного движения после ДТП с «Вольво». В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончался 48-летний пассажир «Фольксваген Поло». Как сообщает УГИБДД по НСО, водитель легковушки не учел дорожные и метеорологические условия.