Сотрудники линейного пункта полиции на станции Татарская линейного отдела МВД России на станции Барабинск на железнодорожном вокзале довели до пассажиров и работников железной дороги о важности вакцинации от коронавирусной инфекции.

Транспортные полицейские рассказали гражданам о способах записи на вакцинацию, в том числе через единый портал государственных услуг, раздали памятки с адресами и контактными телефонами ближайших прививочных пунктов, расположенных в городе Татарске.





В ходе профилактической акции сотрудники линейного пункта полиции напомнили пассажирам об уголовной ответственности за изготовление, приобретение и оборот поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавирусной инфекции, предусмотренной статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В случае изготовления фиктивного сертификата о вакцинации, данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Транспортная полиция призывает граждан оказывать содействие в установлении лиц, предлагающих получить медицинские справки, сертификаты и другие документы в обход официальных процедур и сообщать о фактах противоправной деятельности в дежурную часть ЛО МВД России на ст. Барабинск по телефону (38361)20-024, 72-645.