13 ноября губернатор Андрей Травников и начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков приняли участие в торжественном вручении спецавтомобилей сотрудникам подразделений участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном уровне. Ключи от 39 новых автомобилей «УАЗ Патриот» был вручены полицейским на площади Ленина в Новосибирске.

«Ваша работа – самая народная, вы ближе всего к людям. Ни одно значимое событие не проходит без вашего участия – будь то сход граждан, выборы федерального масштаба или перепись населения по всей стране. Вы всегда рядом, вы всегда помогаете, на вас всегда может опереться и простой гражданин, и мэр города, и губернатор. Благодарю вас за вашу ежедневную, непростую службу – в «поле», на местах, которая требует полной отдачи. Для того, чтобы нести эту службу было легче, выполнять обязанности более эффективно, мы усиленно укрепляем материальную базу органов внутренних дел, полиции, службы участковых в Новосибирской области. Сегодня мы присутствуем на значимом событии – передаче автомобилей «УАЗ Патриот». С этого года сотрудники полиции, в частности, участковые уполномоченные, вошли в программу предоставления служебного жилья из муниципального маневренного фонда. Мы и дальше будем продолжать это делать. Я хотел бы, чтобы вы знали – ваша работа для нас очень важна», – подчеркнул губернатор Андрей Травников, обращаясь к новосибирским полицейским.

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков поблагодарил главу области и депутатский корпус региона за поддержку, обратился со словами напутствия к личному составу, присутствовавшему на церемонии. «В текущем году нам удалось обновить автопарк участковых уполномоченных на 80%. Сегодня 39 новых машин Правительство Новосибирской области передает службе участковых уполномоченных. Я хочу поблагодарить Правительство Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, лично Губернатора Новосибирской области Андрея Александровича, без которого этого события не произошло. Уважаемые коллеги! Уверен, что новые транспортные средства, которые вы получили сегодня, сделают участковых уполномоченных более доступными для населения в сельской местности, более мобильными, и уверен, что послужат делу укрепления правопорядка в регионе», – отметил Андрей Кульков.

Новые автомобили переданы территориальным подразделениям полиции по Барабинскому, Здвинскому, Болотнинскому, Венгеровскому, Искитимскому, Карасукскому, Баганскому, Каргатскому, Колыванскому, Коченевскому, Краснозерскому, Доволенскому, Куйбышевскому, Маслянинскому, Мошковскому, Ордынскому, Кочковскому, Сузунскому, Усть-Таркскому, Тогучинскому, Чановскому, Черепановскому, Чистоозерному, Чулымскому районам, городу Бердску, р.п. Линево.