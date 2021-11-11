В ночь с 10 на 11 ноября в двухквартирном жилом доме в поселке Табулга Чистоозерного района произошел пожар. В ходе его ликвидации пожарными было обнаружено тело мужчины, 1940 г.р. На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. По данному факту Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточнили в МЧС, о пожаре в двухквартирном жилом доме в Табулге, сообщили в пожарную охрану 10 ноября в 23.26, когда дом уже горел открытым огнем. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из жилья самостоятельно эвакуировалось пять человек: женщина из горящей квартиры, из соседней квартиры еще четыре человека, среди них двое детей. Пожар на площади 120 кв. м. был ликвидирован силами 12 пожарных и четырех единиц техники, в том числе пожарным расчетом ФСИН. Причина пожара устанавливается, по одной из версий произошло короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении.