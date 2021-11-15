Администрацией Татарского района совместно с Роспотребнадзором и сотрудником полиции были проведены рейды по соблюдению санитарных норм и масочного режима на предприятиях торговли и в маршрутных транспортных средствах.

Было обследовано восемь объектов торговли и три маршрутных такси. На одного руководителя торгового объекта был составлен протокол сотрудником Роспотребнадзора. В семи предприятиях торговли нарушений не выявлено. Один протокол был составлен сотрудником полиции на гражданина, находившегося в торговом объекте без маски. На одного водителя маршрутного такси был составлен протокол сотрудником полиции за несоблюдение масочного режима. Двое водителей маршруток получили устное предупреждение.

Со представителями торговли и водителями были проведены разъяснительные беседы о соблюдении масочного режима, а также о необходимости информирования посетителей и пассажиров об использовании масок на объектах торговли и в маршрутных транспортных средствах.