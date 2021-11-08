Татарский межрайонный прокурор организовал проверку сведений СМИ и «пабликов» социальных сетей о нарушении прав пожилой женщины.

По сообщениям СМИ, на жительницу села Киевка в Татарском районе Новосибирска обрушился потолок. Инцидент произошёл ночью 7 ноября т.г. В комнате частного жилого дома произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. Под завалами оказалась женщина 1961 года рождения.

Предварительно установлено, что принадлежащий женщине жилой дом, в котором она проживала, не был признан муниципалитетом аварийным. Прокуратура проверит соблюдение органом местного самоуправления жилищного законодательства о признании жилья аварийным (ветхим), а также проконтролирует законность предоставления, при необходимости, пострадавшей помещения из маневренного (временного) фонда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

















Женщину из под завалов извлекли сотрудники ПСЧ 69. Сообщение о происшествии поступило в 00.35.В течение нескольких минут на место вызова прибыли подразделения пожарно-спасательной части МЧС России. Личный состав дежурного караула извлёк из-под завалов женщину и передал бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в центральную районную больницу с ушибами и переломами различной степени тяжести. Для проведения спасательных работ потребовалось около 20 минут. Всего на происшествие реагировали 18 человек и 6 единиц техники.

Фото - МЧС