31 октября в Барабинске прошёл V Открытый конкурс профессионального мастерства среди автомехаников Новосибирской области.

Организаторами конкурса выступили Центр культуры и досуга Барабинска и Агентство поддержки молодёжных инициатив при поддержке министерства образования Новосибирской области.

Участников конкурса приветствовала Влада Сметанникова, куратор проекта «Работающая молодёжь Новосибирской области».

Участие в конкурсе приняли команды автомехаников из Куйбышевского, Купинского, Усть-Таркского, Чановского и Ордынского районов.

Конкурс включал в себя такие испытания как: ремонт намеренно сломанного автомобиля; замена салонного фильтра; замена тормозных колодок; замена моторного масла; экспромт-конкурс, где участники наощупь должны были определить автомобильные запчасти.

Команда Усть-Тарского района в составе Сергея Литвиненко и Евгения Давыдова заняла 3-е место, уступив куйбышевцам и ордынцам. Чановский район на конкурсе представляли Алексей Бородихин и Максим Долженков.