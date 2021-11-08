С 8 по 12 ноября в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Татарский» по адресу: г. Татарск, ул. Ленина д. 108Е будут проходить акции «Адресная справка за один день» и «Регистрация по месту жительства новорожденных за 15 минут - это реально!» для граждан, подавших заявление в отделение через Единый портал государственных услуг. В отделении по вопросам миграции напомнили, что интернет-ресурс позволяет сэкономить не только время, но и деньги. Для пользователей сайта предусмотрена скидка на оплату госпошлины по ряду направлений. Кроме того, при подаче заявления в электронном виде граждане могут с помощью личного кабинета ознакомиться с информацией о ходе предоставления той или иной государственной услуги.