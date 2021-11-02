28 октября в дежурную часть ОМВД России по Чановскому району поступило сообщение от государственного инспектора в области охраны окружающей среды том, что на территории заказника «Кирзинский» выявлен факт незаконной охоты. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Прибыв на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мотоцикл «Урал», где в боковом прицепе лежали пять туш сибирской косули. На месте преступления задержан 55-летний житель одного из сел. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что какие-либо соответствующие разрешительные документы и лицензии на добычу косуль у него отсутствуют. Ущерб составил более 1 млн руб. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.