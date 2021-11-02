Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Чистоозерного, обвиняемого в убийстве. По данным следствия, вечером 17 мая 2021 г. на территории домовладения на ул. Первомайская в Чистоозерном двое мужчин распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес 50-летнему потерпевшему не менее 17 ударов кулаками и твердым тупым предметом в область головы, шеи и тела, после чего взял в руку, лежащую на кресле возле хозяйственной постройки, отвертку и нанес ей мужчине не менее 6 ударов в область грудной клетки. Смерть потерпевшего наступила на месте, а фигурант по делу с места совершения преступления скрылся. Следователям во взаимодействии с сотрудниками полиции удалось установить причастность 18-летнего мужчины к совершению убийства. Он признал вину и был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.