В Татарском районе на 1 ноября было 432 больных COVID-19 человека, за сутки выявлено 83 больных. Как ранее сообщала администрация района, на 29 октября было 379 больных новой коронавирусной инфекцией. За сутки было выявлено 10 больных. Выздоровело с начала пандемии 2 тыс. 470 человек.

По данным оперативного штаба Новосибирской области суточный прирост больных на 2 ноября составил 345 человек, выздоровели 159 человек. 28 октября скончались 15 пациентов в возрасте от 55 до 95 лет, 2 ноября – 14 пациентов в возрасте от 44 до 86 лет. В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находились 3 тыс. 596 пациентов, в том числе 57 детей. В отделениях реанимации находились 299 человек. На ИВЛ – 51 пациент.