Татарский районный суд удовлетворил иск межрайонного прокурора о блокировке сайтов о продаже медицинских справок и прививочных сертификатов на территории Новосибирской области.

Татарская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 2 сайта, содержащих информацию о продаже медицинских справок и прививочных сертификатов на территории Новосибирской области без прохождения врачей и постановки соответствующих прививок.

По результатам мониторинга было подготовлено и направлено в суд исковое заявление о признании данной информации запрещенной и ограничении доступа к сайтам.

Суд иск прокуратуры рассмотрел и в полном объеме удовлетворил требования прокурора.

В октябре 2021 года во исполнение судебного акта был ограничен доступ к сайтам с незаконной продажей медицинских справок и прививочных сертификатов.

Работа на этом направлении продолжена.