В Татарском районе на 26 октября было 349 больных коронавирусом. За сутки выявлено пять больных. Выздоровело с начала пандемии – 2 тыс. 395 человек. На 24 октября в районе было 346 больных новой коронавирусной инфекцией.

По области на 26 октября суточный прирост составил 295. Выздоровели за сутки 134 пациента.

Скончались 11 пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 67 лет, 84 года и женщины в возрасте 47 лет, 56 лет, 69 лет, 72 года, 78 лет, 82 года, 82 года, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 тыс. 313 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 3 тыс. 271 пациент, в том числе 49 детей.

В отделениях реанимации находились 305 человек. На ИВЛ – 57 пациентов.