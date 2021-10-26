Этой осенью в рамках реализации проекта «Биотехнологическая станция» ребята вновь отправились в лес за урожаем желудей. В сборе участвовали школьники 6-7 классов.

«Процесс ребятам понравился, погода выдалась хорошая. Желуди мы собирали в дубовой посадке. Плоды отбирали яркого желто-коричневого цвета, без видимых повреждений, собрали 10 кг. По оценке лесоводов, из наших желудей может вырасти несколько сотен деревьев», – отметила руководитель школьного лесничества «Экодозор» лицея г. Татарска Татьяна Чернова.

В рамках проекта «Биотехнологическая станция» в феврале 2022 года дети высадят желуди в умной теплице. Чтобы укрепить «иммунитет» и выносливость желудей, до момента посадки их подвергнут стратификации. Для этого семена в пакете поместят в прохладное место на 30-60 дней или дольше, пока те не прорастут. Стратификация поможет семенам быстрее прорасти весной. Позже подросшие растения используют для работ по благоустройству родного края. У школьных лесничеств Татарского района есть договоренность о сотрудничестве с администрацией города Татарска.

Кроме того, ребята из школьных лесничеств помогают специалистам Татарского лесничества регионального минприроды в лесовосстановительных и профилактических противопожарных мероприятиях. В рамках акции «Останови огонь!» они изготавливали и распространяли информационные листовки, призывающие беречь лес от огня. Под руководством лесоводов в рамках акции «Сад памяти» весной старшеклассники высадили более 1000 саженцев сосны.

