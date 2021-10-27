По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие несколько дней, до 29 октября включительно, ожидается прохлада и порывы ветра до 18-20 метров в секунду. Ночью местами заморозки до -10 градусов. Следите за прогнозом погоды и будьте бдительны!

Неблагоприятные метеорологические явления повышают риск возникновения происшествий: возможны повреждение линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций и срыв кровли со зданий и сооружений. Ожидаемые погодные условия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозят повреждением объектов, увеличением случаев травматизма среди людей, а также спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.

Руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики рекомендовано держать под контролем развитие ситуации из-за ухудшения погоды на подведомственных территориях. В случае экстренной ситуации предпринять оперативные меры по ликвидации ее последствий.

Наибольшую опасность для населенных пунктов представляют ландшафтные пожары. При сильном ветре пламя способно быстро распространяться на большие площади. В Новосибирской области на прошлой неделе при космическом мониторинге зафиксировано 140 термических точек , 74% из них подтвердились как пал сухой растительности. В регионе сохраняется высокий риск возникновения ландшафтных пожаров при характерном осенью отсутствии значительных осадков.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует жителям региона выполнять общие меры безопасного поведения при сильном ветре: по возможности воздержитесь от поездок на личном автотранспорте, либо будьте предельно внимательными при дорожном движении. Соблюдайте повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. Находясь дома, закройте окна. Будучи на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи). Обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.