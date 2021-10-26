Почтовые отделения в Новосибирской области изменят график работы в связи с Днем народного единства

C 30 октября по 7 ноября отделения Почты России будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября.

4 ноября станет выходным днем для всех почтовых отделений Новосибирской области.

3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше.

5 ноября офисы Почты России будут принимать клиентов по графику субботы.

С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.