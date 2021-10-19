Юные инспекторы дорожного движения отряда «Зеленые огоньки» при поддержке сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Татарский» провели акцию «Засветись в темноте!» с учащимися начальных классов Усть-Таркской школы.

Юные инспекторы напомнили ребятам о правилах безопасного поведения на дорогах, рассказали о том, что пешеходов, идущих в темноте и при плохой видимости на неосвещенной дороге зачастую водители замечают только после того, как транспортное средство полностью к ним приблизится. Школьники узнали, что такое световозращающие элементы, для чего они нужны на одежде и где необходимо размещать для того, чтобы быть более заметными водителям транспортных средств, тем самым снизить риск дорожно-транспортного происшествия.







