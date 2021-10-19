В Новосибирской области ежедневно ликвидируют локальные очаги горения сухой растительности.

49 термических точек зарегистрировано с помощью космического мониторинга в регионе за прошедшую неделю – из которых 80% только за выходные дни. Из 49 зарегистрированных термических точек 44 находились в пятикилометровой зоне от населенных пунктов в 13 районах области – в Болотнинском, Доволенском, Искитимском, Колыванском, Коченевском, Ордынском, Сузунском, Татарском, Тогучинском, Убинском, Усть-Таркском, Чановском и Черепановском. Все термические аномалии в природной среде ликвидируются в первые сутки после обнаружения. Угрозы для населенных пунктов нет.

Горение сухой растительности возникает из-за нарушений правил пожарной безопасности, когда местные жители или отдыхающие разжигают костры и мангалы, выжигают траву на огородах, дачных и приусадебных участках. Кроме того, к возгораниям сухостоя в труднодоступной местности могут привести неосторожные действия с огнем грибников, рыбаков и охотников. Контролируют обстановку и оперативно ликвидируют природные возгорания на начальной стадии патрульно-маневренные группы муниципальных образований.

Так, в воскресенье, 17 октября, за селом Маюрово Сузунского района выгорела трава на открытой территории на площади десять гектаров. К тушению возгорания привлекалось восемь человек и две единицы техники.

В этот же день за деревней Красноярка Татарского района огонь уничтожил траву на площади 50 гектаров. К тушению привлекались добровольные пожарные и огнеборцы МЧС России. В работах был задействован трактор для опашки земли. На ликвидацию открытого горения у специалистов ушло более полутора часов.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает администрации муниципалитетов принять дополнительные меры по предупреждению возгораний в природной среде, усилить работу по патрулированию территорий, а также при обнаружении термоточек организовать оперативное реагирование на начальной стадии возникновения огня. Жителям и гостям региона в условиях высокой пожароопасности рекомендуется проявлять осторожность при проведении любых огневых работ, не разводить костры вблизи лесов и строений, не поджигать траву и мусор в сухую ветреную погоду.