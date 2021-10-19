Установившаяся ясная погода дает аграриям региона возможность продолжать работы форсированными темпами. Отстающим готовы помогать соседи: в Новосибирской области составлен план переброски техники. Хозяйства, уже справившиеся с обмолотом зерна, включили в него 178 своих высвободившихся зерноуборочных комбайнов.

Полностью убрали сельхозкультуры 132 предприятия региона. Первыми районами, завершившими уборку зерновых, стали Чановский, Мошковский и Сузунский.

«При благоприятной погоде нашим аграриям достаточно будет недели для завершения уборочной. Продолжительные осадки, конечно же, сказались на влажности зерна: оно поступает с полей с влажностью порядка 25%, и требует двух-трехкратной сушки для сохранения качества. Задействованы все зерносушильные мощности хозяйств, элеваторов и хлебоприемных предприятий» - рассказал зампред Правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Министр напомнил, что в регионе два года назад были значительно расширены меры поддержки сельхозпроизводителей при покупке зерносушильного оборудования: областной бюджет теперь компенсирует всем аграриям, в том числе фермерским хозяйствам, 50% стоимости приобретенного зерноочистительного и зерносушильного оборудования.

«Уборочная этого года вновь подтвердила, что для нашего региона иметь в хозяйствах хорошие мощные зерносушилки – крайне важно, это фактор конкурентоспособности произведенного зерна. Поэтому в регионе были приняты дополнительные областные меры господдержки. Как результат: темпы модернизации оборудования для сушки и подработки зерна увеличились вдвое. За последние три года хозяйствами области приобретено 495 зерноочистительных машин и 39 современных зерносушилок».

Мощностей для качественного хранения зерна в регионе более чем достаточно: имеется 30 элеваторов и хлебоприемных предприятий и более 2,8 тысяч зерноскладов сельхозорганизаций. Общая емкость единовременного хранения зерна в нашей области оценивается в 4,9 млн тонн – гораздо больше, чем требуется.